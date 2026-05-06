بريطانيا تنصح عائدين اثنين من السفينة المنكوبة بفيروس هانتا بالعزل الذاتي

السفينة السياحية "إم في هونديوس" قبالة سواحل الرأس الأخضر

قالت السلطات الصحية البريطانية يوم الأربعاء إنها نصحت شخصين بالالتزام بالعزل الذاتي بعد عودتهما إلى بريطانيا من سفينة سياحية فاخرة شهدت تفشيا لفيروس هانتا وهو مرض نادر لكنه يمكن أن يسبب الوفاة.

وذكرت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا جارثيا في وقت سابق أنه من المتوقع أن ترسو السفينة (إم.في هونديوس)، التي تقل ما يقرب من 150 شخصا، في تينيريفي الإسبانية بجزر الكناري في غضون ثلاثة أيام، مضيفة أن جميع من لا يزالون على متن السفينة لا تظهر عليهم أي أعراض للمرض.

وتوفي ثلاثة أشخاص، زوجان هولنديان ومواطن ألماني، جراء تفشي المرض. ويُشتبه في إصابة ثمانية أشخاص بينهم مواطن سويسري عاد إلى وطنه ويخضع للعلاج. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فقد جرى التأكد من إصابة ثلاثة منهم من خلال الفحوصات المختبرية.