دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يُقصي بايرن ميونيخ ويبلغ النهائي الثاني تواليا

لاعبو باريس سان جرمان يحتفلون بتسجيل هدف

بلغ باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية تواليا والثالثة في تاريخه، بعدما عاد بتعادل من ميدان مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 1-1 الأربعاء في إياب نصف النهائي، مستفيدا من انتصاره ذهابا على أرضه 5-4.

افتتح نجم سان جرمان عثمان ديمبيليه، الحائز على الكرة الذهبية في 2025، التسجيل في الدقيقة الثالثة لفريقه الذي نجح بالحفاظ على تقدمه حتى الوقت بدلا من الضائع، قبل إدراك الإنكليزي هارين كاين التعادل في الرمق الأخير (90+4).

ويلعب فريق العاصمة الفرنسية الباحث عن لقب ثان في تاريخه، في النهائي مع أرسنال الإنكليزي المتأهل على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني الثلاثاء، وذلك في العاصمة المجرية بودابست في 30 الشهر الحالي.

التعادل هو الأول في المواجهات المباشرة بين الفريقين اللذين تواجها سابقا 17 مرة، شهدت تسعة انتصارات لبايرن وثمانية لسان جرمان الذي خاض النهائي الأول له في المسابقة عام 2020 وخسره أمام العملاق البافاري بالذات 0-1.

ويُعتبر بلوغ النهائي فصلا جديدا من فصول نجاح سان جرمان هذا الموسم، بعدما تُوّج بالكأس السوبر الأوروبية وكأس إنتركونتيننتال، إضافة إلى الكأس السوبر الفرنسية، علما أنه يتصدّر الدوري المحلي بفارق ست نقاط عن مطارده لنس قبل ثلاث مراحل من نهايته، بانتظار مواجهتهما في 13 الجاري.

في المقابل، سيبحث فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني عن إضافة لقب كأس ألمانيا أمام شتوتغارت حامل اللقب في 23 الجاري، إلى لقب الدوري، لتعويض خيبة الإقصاء الأوروبي.

وبدأ بايرن المواجهة بتشكيلة أساسية شهدت عودة كاين والجناحين الكولومبي لويس دياس والفرنسي ميكايل أوليسيه، إضافة إلى يوزوا كيميش ودايو أوباميكانو وحارس المرمى مانويل نوير، مقارنة بمواجهة هايدنهايم المحلية الأخيرة (3-3).

في المقابل، اعتمد المدرب الإسباني للفريق الفرنسي لويس إنريكي في تشكيلته الأساسية، على ثلاثة لاعبين فقط ممن بدؤوا مواجهة لوريان المحلية الأخيرة (2-2)، وهم المدافع الإكوادوري ويليان باتشو ولاعب الوسط الإسباني فابيان رويس والجناح ديزيريه دويه، فيما استمر غياب الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي للإصابة.

ولم يُمهل حامل اللقب مضيفه كثيرا، فبعد تمريرة من رويس صوب الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، انطلق الأخير من الجهة اليسرى واخترق منطقة الجزاء، قبل تمريره كرة عرضية متقنة قابلها ديمبيليه بتسديدة قوية بيسراه من مسافة قريبة، استقرت في سقف الشباك (3).

وجاء الردّ الأخطر الأول لأصحاب الأرض عبر دياس الذي سدّد بيمناه كرة من الجهة اليسرى داخل المنطقة، علت المرمى، وذلك بعد مجهود فردي (22).

وأتبعه أوليسيه بتسديدة بيسراه من الجهة اليمنى داخل المنطقة، لاقت المصير عينه كما تسديدة زميله الكولومبي (27).

إقصاء مرير رغم تألق نوير

ولعب البرتغالي فيتينيا ركلة حرة مباشرة، قابلها مواطنه نيفيش برأسية من على مشارف منطقة الياردات الست، تألّق نوير في تحويلها إلى ركنية (33).

وحاول جمال موسيالا إدراك التعادل في مناسبتين، الأولى بتسديدة أرضية بيسراه من مسافة قريبة تصدّى لها الحارس الروسي ماتفي سافونوف ببراعة (44)، والثانية بيمناه من المسافة عينها، لكنها أخطأت المقص الأيمن (44).

ولعب كيميش ركلة حرة مباشرة، حوّلها جوناثان تاه برأسه من مسافة قريبة، مرّت بمحاذاة القائم الأيمن (45+3).

وتابع نوير تألّقه بتصديه لتسديدتيّ دويه من الجهة اليسرى داخل المنطقة (56)، وكفاراتسخيليا من المسافة عينها في الجهة المقابلة (57).

وتفوّق نوير في مباراته الـ141 في البطولة، على دويه مجددا، بتحويله ببراعة إلى ركنية تسديدة الموهوب الفرنسي الأرضية بيمناه من على مشارف المنطقة (64).

وأقحم إنريكي الجناح برادلي باركولا بدلا من ديمبيليه (65).

وردّ عليه كومباني بإقحام الكندي ألفونسو ديفيس والكوري الجنوبي مين جاي-كيم بدلا من الكرواتي يوسيب ستانيشيتش وتاه تواليا (68).

وبحث بايرن عن إدراك التعادل، لكن سافونوف تصدّى لمحاولتي دياس (69) وأوليسيه (70).

وفي الدقائق الـ15 الأخيرة، حاول إنريكي الحفاظ على التقدُّم في النتيجة عبر تأمين منطقته بإقحام الثنائي لوكاس هرنانديز والبرازيلي لوكاس بيرالدو بدلا من دويه ورويس تواليا (76).

ودفع كومباني بالمهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون بدلا من موسيالا، بهدف مساندة كاين الحاضر الغائب حتى تلك اللحظة (79)، ولاحقا بالشاب لينارت كارل بدلا من أوباميكانو (85).

لكن تبديلات كومباني لم تنجح في تحريك المياه الراكدة، في ظل إغلاق حامل اللقب بإحكام المنافذ المؤدية إلى مرمى سافونوف.

وسدّد باركولا بيمناه أرضية من الجهة اليسرى من على مشارف المنطقة، لكن نوير حوّلها ببراعة إلى ركنية (88).

وفي الرمق الأخير، أدرك كاين التعادل بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة، استقرت في الزاوية العليا إلى يمين سافونوف (90+4).