أمين عام مجلس التعاون يدين بشدة الادعاءات الإيرانية الباطلة تجاه دولة الإمارات

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأربعاء عن إدانته واستنكاره الشديدين لما تضمنه بيان وزارة الخارجية الإيرانية من ادعاءات باطلة ومرفوضة تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال البديوي في بيان إن هذه الادعاءات المضللة تأتي امتدادا للنهج التصعيدي والاستفزازي الذي تنتهجه إيران تجاه دول المنطقة مشيرا إلى أنها لم تكتف باعتداءاتها الغاشمة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة بل واصلت محاولاتها السافرة لتشويه الحقائق في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

وأضاف أن ما ورد في البيان الإيراني يعكس إصرارا واضحا على تأجيج التوترات وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي ويؤكد نهجها العدائي الذي يهدد أمن المنطقة وسلام شعوبها.

وأكد أن دول مجلس التعاون تقف صفا واحدا مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتدعم كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها مشددا على أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون كافة.