×
×

وزير الدفاع الكويتي يبحث مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية فرص الشراكة وتبادل الخبرات

وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح لدى لقائه رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية الدكتور هالوك جورجون
الكويت
نُشر :
س
س

بحث وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية الدكتور هالوك جورجون فرص الشراكة الصناعية وتبادل الخبرات الفنية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الكويتية تناول اللقاء الذي عقد خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ عبد الله الصباح إلى تركيا سبل تعزيز التعاون التقني بما يدعم تطوير القدرات بين الجانبين.

حضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى الجمهورية التركية الصديقة عبد العزيز العدواني ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح.

اقرأ ايضا

مصر وتركيا: ما سبب تقاربهما الآن وما مصير المعارضة المصرية؟
الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات