الداخلية: ضبط شخصين بحوزتهما 85 زجاجة يُشتبه بأنها مواد مسكرة

الموقوفين

استمراراً لجهود قطاع الأمن العام في حفظ الأمن وتتبع الخارجين عن القانون ومروجي الممنوعات، تمكنت مديرية أمن محافظة حولي إدارة العمليات والدوريات من إلقاء القبض على شخصين بتهمة حيازة مواد يشتبه بأنها مسكرة بقصد الاتجار.

وفي التفاصيل، وأثناء إحدى الجولات الأمنية في نطاق المحافظة، اشتبهت دورية بمركبة متوقفة دون إضاءة، وفور اقتراب الدورية لاذ قائد المركبة بالفرار رافضاً الامتثال لأوامر التوقف، مما استدعى متابعته وإيقافه بالقوة.

وبعد إيقاف المركبة، أبدى قائدها ومرافقه مقاومة شديدة لرجال الأمن، وبعد إحكام السيطرة عليهما وتفتيش المركبة، عثر بداخلها على (85) زجاجة مستوردة يشتبه بأنها مواد مسكرة، ومبلغ مالي وقدره (4710) دنانير كويتي، وبمواجهتهما بالمضبوطات، اعترفا بحيازتها بقصد الاتجار، كما تبين أن قائد المركبة صادر بحقه أمر ضبط وإحضار.

هذا، وقد تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية وتواجدها الميداني المكثف لضبط المخالفين ومروجي السموم والممنوعات، مشددة على تطبيق القانون بكل حزم على الجميع حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع.