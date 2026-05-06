الداخلية: ضبط 3 أشخاص في قضيتي سرقة كيابل كهربائية ومواد حديدية بعدد من المناطق

الموقوفين

في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بقطاع شؤون مديريات الأمن تمكنت دوريات الأمن من ضبط (3) أشخاص، في قضيتين منفصلتين تتعلقان بسرقة كيابل كهربائية ومواد حديدية بعدد من المناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

في القضية الأولى، وأثناء قيام إحدى الدوريات الأمنية بجولة ميدانية في إحدى المناطق، تم الاشتباه بشخصين داخل أحد محولات الكهرباء، حيث تم ضبطهما أثناء خروجهما من الموقع، وبحوزتهما عدد من الكيابل الكهربائية وأدوات قص تستخدم في أعمال السرقة.

وفي قضية أخرى، ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بقيام شخص بسرقة مواد حديدية من أحد مواقع مصانع الأسفلت، وعلى الفور تم توجيه دورية الإسناد إلى موقع البلاغ، حيث تم رصد المركبة المستخدمة واستيقاف قائدها.

وبالاستعلام عن بياناته، تبين أنه صادر بحقه عدد (3) أوامر إلقاء قبض من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إضافة إلى كونه مطلوبا لتنفيذ حكم حبس لمدة شهر، كما عُثر بداخل المركبة على المواد الحديدية المسروقة، حيث تم التحفظ على المتهم والمركبة المستخدمة في عملية السرقة.

وقد تمت إحالة المتهمين والمضبوطات المسروقة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين على القانون، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالممتلكات العامة والخاصة أو الإخلال بالأمن والنظام العام.