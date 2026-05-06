وكيل وزارة الداخلية: حريصون على مواصلة تطوير منظومة العمل وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة

وكيل وزارة الداخلية يقوم بزيارة تفقدية للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر

أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل والالتزام بتطبيق القوانين واللوائح وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن (الداخلية) عقب زيارة قام بها اللواء الوهيب إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر للاطلاع على آلية العمل والإجراءات المتبعة في إنجاز المعاملات والتأكد من كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمراجعين وفي إطار الحرص على متابعة سير العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأشار إلى الاستمرار في تنفيذ الجولات الميدانية ومتابعة الأداء في مختلف القطاعات بما يعكس الحرص على تقديم خدمات متميزة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وبما يواكب تطلعات المواطنين والمقيمين مشيدا في الوقت ذاته بجهود العاملين والتزامهم في أداء مهامهم.

ووجه بضرورة استيفاء كافة الأدلة التي تثبت واقعة التزوير قبل عرضها على اللجنة العليا للجنسية دعما لاستمرارية تنفيذ التوجيهات السامية والمحافظة على الهوية الوطنية.

وذكر البيان أن الوكيل اطلع خلال جولته على سير العمل في عدد من الإدارات والأقسام كما شاهد عرضا مرئيا تضمن أبرز الإحصائيات والإنجازات المحققة واستمع شرح مفصل حول آلية استقبال المراجعين ونظام إنجاز المعاملات والإجراءات المتبعة لضمان سرعة ودقة تقديم الخدمات إضافة إلى الخطط التطويرية المعتمدة لرفع كفاءة الأداء وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات.

بدوره أكد رئيس قطاع شؤون الجنسية والإقامة العميد فواز الرومي وفق البيان حرص القطاع على تنفيذ توجيهات القيادة العليا للوزارة والعمل على تسهيل الإجراءات وتطوير منظومة العمل بما يتواكب مع أفضل الممارسات. وشملت الجولة متابعة الإجراءات الخاصة بملف الجنسية الكويتية والوقوف على آلية التعامل مع ملفات التزوير.