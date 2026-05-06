التجارة: رصد مخالفات وفرض غرامات خلال حملة تفتيش على محلات الذهب بسوق المباركية

من حملة التفتيش على محلات الذهب

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نفذت جولة ميدانية في محافظة العاصمة بمنطقة المباركية استهدفت محلات الذهب والمعادن الثمينة وتم خلالها التفتيش على 84 محلا.

وأضافت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الحملة أسفرت عن رصد عدد من المخالفات وفرض غرامات مالية تمثلت في عدم تحديد هوية المستفيد الفعلي من عملية الشراء في 25 حالة وعدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة والعناية المشددة في 19 حالة وإجراء التعاملات النقدية في مخالفة للضوابط في 3 حالات.

وأوضحت أن الحملة رصدت كذلك 17 حالة لمؤشرات اشتباه لم تقم المنشآت بإخطار وحدة التحريات المالية بشأنها إضافة إلى عدم إلمام موظفي 11 منشأة بقوانين وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت ضرورة التزام المنشآت بتدريب موظفيها ورفع مستوى وعيهم بأحكام ومتطلبات تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013.