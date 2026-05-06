وزير الدفاع الكويتي يشارك بافتتاح المعرض الخامس للدفاع “ساها اكسبو 2026” في تركيا

الشيخ عبدالله الصباح اطلع خلال جولته في المعرض على عدد من الأجنحة المشاركة وما تضمنته من أحدث الأنظمة والتقنيات الدفاعية والعسكرية

شارك وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح والوفد المرافق له بافتتاح فعاليات المعرض الخامس للدفاع (ساها اكسبو 2026) الذي تستضيفه الجمهورية التركية الصديقة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الاربعاء إن الشيخ عبدالله الصباح اطلع خلال جولته في المعرض على عدد من الأجنحة المشاركة وما تضمنته من أحدث الأنظمة والتقنيات الدفاعية والعسكرية حيث استمع إلى شرح حول أبرز الابتكارات والمشاريع المعروضة في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية.

وذكرت أن مشاركة وزارة الدفاع في هذا المعرض تأتي حرصا على مواكبة التطورات وبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات والشركات المتخصصة.

وأشارت الى أنه رافق وزير الدفاع في الزيارة سفير دولة الكويت لدى الجمهورية التركية الصديقة عبدالعزيز العدواني ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار الضباط القادة من وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني.