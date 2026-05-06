سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لبحث سبل تعزيز موارد المياه الجوفية

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا اليوم لبحث سبل تعزيز موارد المياه الجوفية
الكويت
ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لبحث سبل تعزيز موارد المياه الجوفية وذلك في إطار دعم منظومة الأمن المائي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي للمياه.

حضر الإجتماع وزير النفط طارق سليمان الرومي ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ووزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد علي الفاضل ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح وعدد من المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

