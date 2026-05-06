وزير الأوقاف يدشن تطبيق “الحاج الكويتي” لتعزيز التواصل والمتابعة خلال رحلة الحج

وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور محمد الوسمي يدشن تطبيق "الحاج الكويتي" لتعزيز التواصل والمتابعة خلال الحج

دشن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي اليوم الأربعاء تطبيق (الحاج الكويتي) وذلك ضمن استعدادات الوزارة لموسم حج 1447 هجري بهدف تطوير الخدمات الرقمية المقدمة لحجاج دولة الكويت وتعزيز التواصل والمتابعة خلال رحلة الحج.

وقال الوزير الوسمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب التدشين إن التطبيق يأتي في إطار توجه وزارة الشؤون الاسلامية نحو التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما يواكب التطورات التقنية الحديثة ويسهم في تقديم تجربة ميسرة وآمنة لحجاج دولة الكويت.

وأضاف أن التطبيق يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين الحملات والحجاج والجهات المعنية بما يتيح سرعة تبادل المعلومات والإشعارات والتنبيهات المرتبطة بمناسك الحج وخطط التفويج والتنقل الأمر الذي يعزز من مستوى التنظيم والمتابعة الميدانية طوال الموسم.

يذكر أن تطبيق (الحاج الكويتي) يوفر منصة متكاملة تتيح متابعة الحاج والتواصل معه منذ مغادرته دولة الكويت وحتى عودته إلى جانب توفير بيانات الحملات وأرقام التواصل والمواقع والتنبيهات والإرشادات التوعوية الخاصة بموسم الحج.

كما يهدف التطبيق إلى تسهيل الوصول السريع للحجاج في الحالات الطارئة أو عند تأخر الرحلات أو فقدان التواصل بما يعزز مستوى المتابعة والتنظيم خلال موسم الحج.