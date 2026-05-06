بيت التمويل الكويتي يطلق خدمات مصرفية عبر WhatsApp هي الأولى من نوعها

المدير التنفيذي للقنوات الرقمية في بيت التمويل الكويتي مشعل مندني

أعلن بيت التمويل الكويتي عن إتاحة مجموعة من الخدمات المصرفية الجديدة عبر تطبيق WhatsApp، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، وذلك ضمن جهوده المتواصلة لتعزيز تجربة العملاء وتوفير قنوات تواصل وخدمات مصرفية رقمية أكثر سهولة وأماناً وفي متناول العميل في أي وقت ومن أي مكان، وذلك بالتعاون مع شركة Infobip العالمية الرائدة في مجال الخدمات التفاعلية وأنظمة إدارة الإتصالات السحابية.

وأوضح المدير التنفيذي للقنوات الرقمية في بيت التمويل الكويتي، مشعل مندني، ان خدمات البنك عبر WhatsApp تمكن العملاء من إنجاز العديد من الخدمات المصرفية بسهولة وسرعة وأمان، وبأسلوب تفاعلي مبسّط، دون الحاجة لزيارة الفرع او الاتصال على خدمة مركز الاتصال، ما يعزز من راحة العملاء ويدعم نمط الحياة الرقمية المتسارع.

وأشار إلى أن أبرز الخدمات الجديدة المتاحة عبر تطبيق WhatsApp تشمل إجراء التحويلات بين حسابات العميل الشخصية، والتحويل إلى بطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع، والاستعلام عن رصيد الحساب، والحصول على كشف حساب لآخر ستة أشهر، إضافة إلى استخراج رقم الـIBAN ، وطلب التمويل، والوصول إلى أقرب فرع مصرفي، إضافة إلى إمكانية التواصل المباشر مع مسئول خدمة العملاء، لافتا إلى أن هذه الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، مع أعلى معايير الأمان المعتمدة، ما يضمن سرية بيانات العملاء وسلامة معاملاتهم.

وأوضح أن بإمكان العملاء الاستفادة من هذه الخدمات من خلال التأكد من حفظ رقم بيت التمويل الكويتي 1803333 ضمن قائمة جهات الاتصال، إلى جانب تحميل تطبيق الـ WhatsApp، ليتمكن بعدها من بدء استخدام الخدمة بشكل فوري وسلس.

وأكد مندني أن هذه المبادرة الجديدة تأتي تأكيدا لريادة بيت التمويل الكويتي في مجال الحلول والخدمات المصرفية الرقمية، واستكمالا لمسيرته المتقدمة في التحول الرقمي، من خلال إتاحة خدمات مصرفية عبر واحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والموثوقية وحماية البيانات.

ويعزز إطلاق الخدمات عبر WhatsApp منظومة القنوات الرقمية المتنوعة التي يوفرها بيت التمويل الكويتي، والتي تشمل تطبيق KFHonline، إلى جانب الفروع الذكية KFH Go، وأجهزة الصرف الآلي، والخدمة الهاتفية، ومنصات الدفع والتحويلات الرقمية مثل ومض و KFH PAY.

ويواصل بيت التمويل الكويتي قيادة التحول الرقمي في القطاع المصرفي عبر بنية تحتية متطورة ومنصات رقمية متكاملة، مقدماً تجربة مصرفية آمنة وسلسة ومتاحة على مدار الساعة، ومرتكزة على الابتكار والتكنولوجيا. وقد انعكس ذلك في إنجاز العملاء لأكثر من 600 مليون عملية مصرفية إلكترونية خلال عام 2025 عبر قنوات البنك المختلفة، في مؤشر واضح على ثقة العملاء وكفاءة الحلول الرقمية المقدّمة.

ويعد بيت التمويل الكويتي رائدا في طرح الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة، حيث أطلق العديد من الحلول الأولى من نوعها في السوق، من بينها الطباعة الفورية للبطاقات، فتح الحسابات رقميا، إصدار البطاقات الافتراضية، الخدمات المتقدمة لإدارة البطاقات، شراء وبيع الذهب إلكترونيا، والتحويلات المحلية والعالمية، إضافة إلى تطوير تطبيقات نوعية متخصصة للأفراد والشركات.