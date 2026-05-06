الأشغال: مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة الجذرية للطرق في منطقة الدسمة

وزارة الأشغال العامة تواصل تنفيذ أعمال الصيانة الجذرية للطرق في منطقة الدسمة

قالت وزارة الأشغال العامة إن فرقها تواصل تنفيذ أعمال الصيانة الجذرية للطرق في منطقة الدسمة ضمن خطة متكاملة تستهدف تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات في مختلف المناطق.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن ذلك يأتي في إطار تعليمات وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان وتأكيدها ضرورة تسريع الإنجاز وتعزيز جودة التنفيذ بما يواكب المعايير المعتمدة.

وأوضحت أن الأعمال الحالية تشمل استكمال تنفيذ طبقات الأسفلت إلى جانب أعمال الفرش والصيانة بما ينعكس إيجابا على كفاءة الطرق علاوة على تحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ المشاريع.