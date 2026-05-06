الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية القطرية للتأمين عبدالله الأحمد

أعلنت الشركة الكويتية القطرية للتأمين عن تأكيد وكالة S&P Global Ratings للتصنيف الائتماني للشركة عند مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس متانة مركزها المالي وقوة أدائها التشغيلي وقدرتها على مواصلة تقديم حلول تأمينية موثوقة تلبي احتياجات السوق الكويتي بمختلف قطاعاته.

ويؤكد هذا التصنيف قوة كفاية رأس المال واستقرار الأداء المالي للشركة، بما يعزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التأمينية والمحافظة على مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية.

ويأتي هذا التأكيد في ظل استمرار الشركة في تقديم خدماتها في دولة الكويت منذ عام 2004، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها كشريك تأميني يعتمد عليه في مختلف القطاعات، مستفيدة من خبرتها المحلية ودعم مجموعة قطر للتأمين ذات الحضور الإقليمي القوي وخبرتها الممتدة في أسواق التأمين الإقليمية والدولية.

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي للشركة، السيد/ عبدالله الأحمد، قائلاً: “إن تأكيد التصنيف الائتماني عند مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس متانة مركزنا المالي وقوة أسسنا التشغيلية، ويؤكد قدرتنا المستمرة على إدارة المخاطر بكفاءة والوفاء بالتزاماتنا التأمينية وفق أعلى المعايير.”

وأضاف: “نحن نفخر بتاريخنا في السوق الكويتي، ونواصل العمل على تطوير حلول تأمينية متكاملة تلبي احتياجات عملائنا، مع التركيز على الابتكار وجودة الخدمة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.”

واختتم تصريحه بالتأكيد على التزام الشركة بمواصلة النمو وتعزيز مكانتها في السوق الكويتي من خلال تقديم خدمات تأمينية عالية الجودة مدعومة بملاءة مالية قوية واستراتيجية واضحة للنمو المستدام.