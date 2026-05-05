دوري أبطال أوروبا: أرسنال يقصي أتلتيكو ويبلغ النهائي الثاني في تاريخه

من المباراة

تأهل أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بتغلبه 1-صفر على ضيفه أتليتيكو مدريد في إياب قبل النهائي اليوم الثلاثاء، ليحقق فوزا إجماليا 2-1.

وسجل القائد بوكايو ساكا هدف المباراة الوحيد قبل نهاية الشوط الأول من مباراة حذرة حافظ فيها أصحاب الأرض على شباكهم نظيفة للمرة التاسعة في البطولة هذا الموسم.

وفي النهائي، يلعب أرسنال أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان أو بايرن ميونيخ في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست في 30 مايو أيار، بعد أسبوع من نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يسعى لحسم لقبه لأول مرة منذ 22 عاما.

كانت مشاركة أرسنال الوحيدة السابقة في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006 عندما خسر أمام برشلونة.