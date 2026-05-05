الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعتمد ترشيح جياني انفانتينو لرئاسة “فيفا” للدورة 2027 – 2031

الشيخ أحمد يوسف سعود الصباح وجياني إنفانتينو

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم برئاسة الشيخ أحمد يوسف سعود الصباح ترشيح جياني انفانتينو لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للدورة الانتخابية الجديدة (2027 – 2031).

وأكد الشيخ أحمد اليوسف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن هذا الدعم يأتي لقناعة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بأهمية استمرار جياني انفانتينو في رئاسة الاتحاد الدولي ومساهمته في تطوير كرة القدم على المستوى الدولي خلال الفترة الماضية والتي ساعدت على تطوير اللعبة وانتشارها.

يذكر أن انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ستكون في شهر مارس من العام 2027 خلال (كونغرس الفيفا).