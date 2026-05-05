محافظ مبارك الكبير يؤكد على ضرورة إزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة

محافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف الشيخ صباح بدر الصباح أثناء تكريمه مدير عام البلدية المهندسة منال العصفور

أكد محافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح اليوم الثلاثاء على أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات التنموية والرقابية في البلاد ومنها إزالة جميع التعديات القائمة على أملاك الدولة.

جاء ذلك في بيان صحفي عقب اجتماع الشيخ صباح بدر الصباح في ديوان عام المحافظة مع مدير عام بلدية الكويت المهندسة منال العصفور ومدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير المهندس حمود المطيري ورئيس عمليات البلدية يوسف الفجي.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتجاوزين بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء برفع كفاءة الخدمات وحل كافة المواضيع التي تخص محافظة مبارك الكبير وايجاد الحلول المناسبة لها لتحقيق الأهداف المشتركة وتلبية التطلعات في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية.

وفي ختام الاجتماع قام المحافظ بتكريم المهندسة منال العصفور تقديرا لجهودها الملموسة وتعاونها المثمر ودورها الفعال في بلدية الكويت ودفع عجلة التنمية والتطوير في البلاد.