الرئيس اللبناني: حان الوقت لعودة الجيش اللبناني ليتسلم مهامه كاملة في الجنوب

الرئيس اللبناني جوزاف عون مستقبلا عددا من رؤساء بلديات جنوبية

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الثلاثاء أن “الوقت حان لعودة الجيش اللبناني ليتسلم مهامه كاملة وأن يكون الوحيد المسؤول عن الأمن في الجنوب”.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن عون أكد أمام وفد من بلديات جنوبية ضم رؤساء البلديات وعددا من رجال الدين ضرورة التفاف الجميع حول الجيش والقوى الأمنية و”إلا فإن الخسارة ستكون شاملة”.

وأشار إلى استمراره في المساعي الهادفة إلى إنهاء حالة الحرب التي عانى منها الجميع معربا عن امله بأن يعم السلام “بشكل دائم وليس بشكل مرحلي”.

وذكر البيان ان الرئيس عون لفت إلى أن ما يقوم به هو “لمصلحة جميع اللبنانيين وليس لفئة منهم” مشددا على أن مسار المفاوضات هو “الوحيد الذي بقي بعد نفاد الحلول الأخرى ومنها الحرب”.

وفي سياق منفصل دان الرئيس اللبناني جوزاف عون الهجمات التي تعرضت لها الإمارات العربية المتحدة يوم أمس الاثنين معتبرا أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا خطرا لسيادتها وأمنها واستقرارها ومساسا بالقيم الإنسانية والقانون الدولي.

كما أكد تضامن لبنان الكامل مع دولة الإمارات وقيادتها وشعبها في مواجهة هذه التحديات مشيرا إلى عمق العلاقات “الأخوية والتاريخية” التي تجمع بلاده بالإمارات والتي تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق.