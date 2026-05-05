الصحة العالمية تشتبه في انتقال فيروس هانتا من شخص لآخر على متن السفينة السياحية

السفينة السياحية "إم في هونديوس" قبالة سواحل الرأس الأخضر

قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إنها تشتبه في أن يكون فيروس هانتا انتقل من شخص إلى آخر على متن سفينة سياحية، حيث سُجّلت ثلاث وفيات، فيما لم تحسم إسبانيا بعد قرارها لجهة السماح للسفينة بالرسو في موانئها.

وصرّحت مديرة قسم الاستعداد والوقاية من الأوبئة في المنظمة ماريا فان كيرخوف للصحافيين “نرجّح وجود انتقال بشري محدود للعدوى بين أشخاص كانوا على اتصال وثيق جدا”. وأضافت أن هناك اشتباها في أن الشخص الذي أُصيب أولا التقط العدوى قبل صعوده إلى السفينة السياحية.

وفيما لا تزال السفينة راسية قبالة سواحل الرأس الأخضر، قالت وزارة الصحة الإسبانية الثلاثاء إنها لن تحسم قرارها لجهة السماح للسفينة السياحية بالرسوّ إلى حين اكتمال تحليل البيانات الوبائية.

وأضافت الوزارة في بيان أنه “استنادا إلى البيانات الوبائية التي جُمعت من السفينة خلال توقّفها في الرأس الأخضر، سيتم تحديد ميناء الرسوّ الأنسب. وإلى ذلك الحين، لن تتّخذ وزارة الصحة أيّ قرار، كما أبلغنا منظمة الصحة العالمية”، علما أن فان كيرخوف كانت أفادت بأن السفينة ستتّجه إلى جزر الكناري بعد موافقة إسبانيا.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس حكومة جزر الكناري الإقليمية مانويل دومينغيز، إنه يفضّل أن تتّجه السفينة مباشرة إلى البرّ الرئيس الإسباني حيث تتوفّر الموارد اللازمة للتعامل معها.