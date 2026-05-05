وزير شؤون الديوان الأميري يستقبل سفراء كوبا والصين والهند

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح يستقبل السفير آلان بيريز توريس سفير جمهورية كوبا الصديقة لدى البلاد

استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح سعادة السفير آلان بيريز توريس سفير جمهورية كوبا الصديقة لدى دولة الكويت.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الطيبة التي تربط دولة الكويت وجمهورية كوبا الصديقة وسبل تعزيزها وتنميتها بما يدعم مسار التعاون الثنائي ويخدم مصالح البلدين الصديقين.

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح يستقبل السفير يانغ تشين سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد

كما استقبل معاليه سعادة السفير يانغ تشين سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى دولة الكويت.

وتم خلال اللقاء استعراض الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة وما تشهده من تطور ملحوظ على مختلف الأصعدة لا سيما في المجالات التنموية والاقتصادية والمشاريع الحيوية إلى جانب بحث سبل توسيع آفاق التعاون بما يواكب تطلعات البلدين الصديقين ويدعم مسار الشراكة القائمة بينهما.

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح يستقبل السفيرة باراميتا تريباثي سفيرة جمهورية الهند لدى البلاد

واستقبل معاليه سعادة السفيرة باراميتا تريباثي سفيرة جمهورية الهند الصديقة لدى دولة الكويت.

وشهد اللقاء استعراض الروابط التاريخية والعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية الهند الصديقة وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات إضافة إلى بحث سبل تعزيز أطر التعاون بما يعكس حرص البلدين الصديقين على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب.