استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حيث قدم لسموه رعاه الله سعادة رئيس البعثة الدبلوماسية الكويتية الجديد طلال عبدالسلام الشطي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية التشيك الذي أدى اليمين القانونية أمام سموه حفظه الله وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.
سمو أمير البلاد يستقبل وزير الخارجية الذي قدم لسموه سفير الكويت لدى التشيك لأداء اليمين القانونية
