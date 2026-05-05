مركز صباح الأحمد للموهبة يفتح باب التسجيل في البرنامج العلمي للتأهيل الجامعي “PRE”

أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليوم الثلاثاء فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من البرنامج العلمي للتأهيل الجامعي (PRE) لطلبة المرحلة الثانوية الراغبين بخوض تجربة أكاديمية متميزة.

وقال المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن باب التسجيل في البرنامج مفتوح حتى 30 يونيو المقبل ويأتي في نسخته الثانية امتدادا للنجاح الذي حققه بنسخته الأولى عام 2025 وشهدت مشاركة فعالة وأسهمت في تعزيز جاهزية الطلبة للحياة الجامعية.

وأوضح أن البرنامج سوف يقام حضوريا بالتعاون مع جامعة الكويت (كليتا الهندسة والطب) وجامعة عبدالله السالم في هندسة الطاقة والحوسبة في الفترة بين 2 و13 أغسطس المقبل يوميا ويقدم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين المحاضرات الأكاديمية وورش العمل التطبيقية والزيارات الميدانية.

وأضاف أن البرنامج يستهدف الطلبة الكويتيين في الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2026/2027 إضافة إلى الطلبة الخليجيين ممن يتم ترشيحهم من الجهات المعنية برعاية الموهوبين ووزارات التربية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر أن البرنامج يتضمن ثلاثة مسارات أكاديمية رئيسية تشمل برنامج الطب الذي يركز على العلوم الصحية والتشريح وعلم الأدوية والجراحة العامة وبرنامج الهندسة الذي يغطي التخصصات الهندسية المختلفة مع تطبيقات عملية إضافة إلى برنامج هندسة الطاقة والحوسبة الذي يقدم مجالات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني إلى جانب مجالات الهندسة والطاقة والاستدامة من خلال محتوى تفاعلي وتجارب عملية.

وبين أن شروط الالتحاق تشمل تحقيق معدل لا يقل عن 95 في المئة والحصول على درجة 5ر5 أو أعلى في اختبار IELTS مع إجادة اللغة الإنجليزية وأن يكون المتقدم من التخصص العلمي إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

وقال مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع إن برنامج (PRE) منصة تعليمية متقدمة تتيح للطلبة خوض تجربة تحاكي الحياة الجامعية بما يسهم في دعمهم لاتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مدروسة داعيا الراغبين في التسجيل والاطلاع على مزيد من التفاصيل إلى زيارة موقعه الرسمي: sacgc.org.