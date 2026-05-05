نائب وزير الخارجية يؤكد نجاح التحركات الدبلوماسية في إيصال موقف الكويت حيال العدوان الإيراني الآثم

نائب وزير الخارجية الكويتي السفير حمد المشعان

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي السفير حمد المشعان اليوم الثلاثاء أن التحركات الدبلوماسية للوزارة نجحت في إيصال موقف دولة الكويت إلى العالم حيال العدوان الإيراني الآثم وتطورات المنطقة.

وقال السفير المشعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن وزارة الخارجية قامت منذ 28 فبراير الماضي وتنفيذا للتوجيهات الحكيمة للقيادة السياسية بتحركات عكست نهجا دبلوماسيا نشطا ونجحت في إيصال موقف دولة الكويت بشكل واضح حيال العدوان الإيراني الآثم والدفاع أمام المحافل الإقليمية والدولية عن سيادة الوطن وسلامة أراضيه وحقه الأصيل والكامل في الدفاع عن النفس بما يتسق مع المواثيق والقوانين الدولية.

وأوضح أن وزارة الخارجية واصلت جهودها الحثيثة للتواصل والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بما يدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

وأشار إلى الجولات التي قام بها وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى دول شقيقة وصديقة والاتصالات التي أجراها وتلقاها مع نحو 80 وزير خارجية ومسؤولا إقليميا ودوليا ومشاركته في أكثر من 10 اجتماعات إقليمية ودولية بشكل حضوري و(عن بعد) خلال الشهرين الماضيين.

ولفت إلى مواصلة وزارة الخارجية دورها في متابعة القضايا ذات الأولوية بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة الصديقة.

وذكر أن هذه التحركات تأتي في إطار التزام دولة الكويت بدورها الدبلوماسي الفاعل وحرصها المستمر على ترسيخ مبادئ الحوار والتعاون الدولي مؤكدا استمرار وزارة الخارجية في أداء مهامها بكفاءة ومرونة لمواكبة التطورات المتسارعة في المنطقة والعالم.

وقاد وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح تحركا دبلوماسيا واسعا منذ 28 فبراير الماضي وقام بجولات مكوكية إلى عدد من العواصم الخليجية والعربية من بينها الرياض والدوحة وأبوظبي والمنامة ومسقط إضافة إلى القاهرة وعمان وأنقرة نقل خلالها رسائل القيادة السياسية الداعية إلى تعزيز وحدة الصف والتنسيق المشترك لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري.

وفي مطلع مارس الماضي شارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري الطارئ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أكد في بيانه الختامي رفض المساس بأمن دولة الكويت التي وجهت في الرابع من مارس رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن الهجمات الإيرانية أكدت فيهما حقها في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.