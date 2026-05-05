فريق الغوص الكويتي: صيانة شاملة للمرابط البحرية بجزيرة أم المرادم لحماية بيئتها المرجانية

فريق الغوص الكويتي ينجز عملية المرابط البحرية في جزيرة ام المرادم

أنجز فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية عملية صيانة شاملة ومتكاملة لجميع المرابط البحرية المحيطة بجزيرة (أم المرادم) وشملت المواقع الجنوبية والغربية والشرقية للجزيرة لاسيما بين التجمعات المرجانية الكثيفة.

وقال مسؤول المشاريع البيئية بالفريق محمود أشكناني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن هذه الخطوة تأتي استجابة للإقبال الكبير الذي تشهده جزيرة (أم المرادم) من الغواصين وهواة الصيد والمتنزهين مؤكدا أن توفير المرابط يعد ضرورة قصوى لمنع تحطم المرجان وحماية التنوع الأحيائي من التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية.

وأضاف أشكناني أن حماية الشعاب المرجانية تتجاوز الجانب الجمالي حيث تمثل (رئة البحر) ونظاما بيئيا حيويا يوفر الغذاء والمأوى لآلاف الكائنات البحرية كما تكمن أهميتها في أنها خط الدفاع الأول لحماية السواحل من التعرية ومصدرا رئيسا للتنوع البيولوجي الذي يضمن توازن البيئة البحرية.

وأوضح أن فقدان الشعاب المرجانية يؤدي إلى انهيار السلسلة الغذائية البحرية وفقدان ثروة طبيعية لا يمكن تعويضها لافتا إلى أن الفريق ومنذ انطلاق مشروعه قبل 30 عاما يحرص على تثبيت هذه المرابط لمنع استخدام الخطافات (السن والباورة) التي تتسبب في تدمير مادي مباشر للأجزاء الحية من المرجان.

وذكر أن هذه المرابط تقع على أعماق تتراوح بين 5 و15 مترا وهي المناطق التي تتدرج فيها الشعاب المرجانية وصولا إلى ساحل الجزيرة.

وأفاد بأن الفريق يستخدم في هذا المشروع مواد صديقة للبيئة تتميز بمتانة عالية لضمان السلامة الملاحية للقوارب واليخوت مع اختيار مواقع استراتيجية بجانب منحدرات الشعاب التي يفضلها الغواصون لضمان استمتاعهم بالبيئة البحرية دون الإضرار بها.

وبين أشكناني أن الفريق يكرس جهوده منذ عام 1986 لحماية هذه الشعاب من المخاطر عبر حزمة مشاريع تشمل (المرابط البحرية) و(رفع المخلفات) كشباك الصيد والقوارب الغارقة والإطارات والمخلفات المعدنية والبلاستيكية والأخشاب إلى جانب برنامج (كورال ووتش) العالمي للمراقبة الدائمة والحثيثة للحالة الصحية للشعاب المرجانية وفق المعايير الدولية والبرامج التوعوية للحفاظ على البيئة البحرية.

وناشد رواد الجزر ضرورة الامتناع عن صيد الأسماك في مواقع الشعاب المرجانية للحفاظ على التوازن الحيوي وعدم رمي المخلفات على السواحل مؤكدا أهمية حماية مناطق تعشيش السلاحف وعدم التعرض لها لتبقى جزر الكويت منارة للجمال الطبيعي والاستدامة البيئية.