وزارتا الصحة والتربية تطلقان الربط الإلكتروني للإجازات المرضية للطلبة عبر تطبيق “سهل”

وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي

أطلقت وزارتا الصحة والتربية اليوم الثلاثاء الربط الإلكتروني للإجازات المرضية لطلبة التعليم العام بالتكامل مع التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) ضمن منظومة رقمية مترابطة تبسط الإجراءات وترفع كفاءة الأداء في إطار التحول الرقمي وتكامل الخدمات الحكومية.

وقال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الإجازات المرضية تصدر إلكترونيا من المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية وفق الضوابط المعتمدة وترسل آليا ومباشرة إلى وزارة التربية دون الحاجة لأي معاملات ورقية بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز انسيابيتها.

وأوضح الوزير العوضي أن المشروع يستند إلى بنية رقمية متقدمة تراعي أعلى معايير الحوكمة وسرية المعلومات ودقة التوثيق بما يضمن موثوقية البيانات وتكاملها بين الجهات المعنية ويسهم في تحسين جودة الخدمات.

وذكر أن هذا الربط ينهي إجراءات كانت تتطلب عدة خطوات من ولي الأمر حيث كان يضطر سابقا إلى مراجعة المدرسة ثم التوجه إلى المركز الصحي لاستخراج الإجازة ومن ثم العودة مجددا لتسليمها يدويا فيما يتم الآن الاكتفاء باصطحاب الطالب إلى المركز الصحي لتتولى الأنظمة الحكومية استكمال الإجراءات بشكل آلي ومتكامل حتى اعتماد الإجازة لدى المدرسة.

وأضاف أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في آلية تقديم الخدمات الصحية المرتبطة بالقطاع التعليمي ويعكس جاهزية المنظومة الرقمية في الدولة وقدرتها على تقديم خدمات دقيقة وسريعة تعتمد على التكامل الفعلي بين الجهات.

وأكد أن وزارة الصحة مستمرة في تطوير خدماتها الرقمية وتوسيع نطاق الربط مع الجهات الحكومية بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

من جانبه قال وزير التربية سيد جلال الطبطبائي لـ(كونا) إن هذا المشروع يجسد مستوى متقدما من التكامل المؤسسي بين وزارتي الصحة والتربية ويأتي استكمالا لمشاريع التعاون المشترك بين الجهتين التي أثمرت إطلاق عدد من المبادرات الرقمية من أبرزها رحلة تسجيل الطالب بما يعكس توجها واضحا نحو تقديم خدمات مترابطة ومتكاملة.

وأكد الوزير الطبطبائي أن وزارة التربية ماضية قدما في تطوير خدماتها الرقمية واستمرارها في تعزيز أطر التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في توحيد الجهود وتكامل الأنظمة الرقمية وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة تدعم المنظومة التعليمية وتلبي احتياجات الطلبة وأولياء الأمور.

وأضاف أن هذا التكامل يعكس توجه الدولة نحو خدمات رقمية مترابطة تضع المستفيد في قلب الخدمة وتواكب أعلى معايير الكفاءة والسرعة في تقديم الخدمات التعليمية.

وأشاد الوزير الطبطبائي بجهود العاملين في وزارتي التربية والصحة في تنفيذ هذا المشروع وبالدور الحيوي لتطبيق (سهل) في توحيد قنوات التواصل مع المستخدمين مؤكدا أن هذا التكامل يمثل نموذجا ناجحا للعمل الحكومي المشترك ويسهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلبة وأولياء الأمور.

يذكر أن هذه الخدمة تمكن وزارة التربية من استقبال الإجازات المرضية الخاصة بالطلبة بشكل آلي ومباشر من وزارة الصحة حيث يتم ربطها فورا بسجلاتهم في مدارس التعليم العام بما يعزز كفاءة الإجراءات الإدارية داخل المدارس ويسهم في تبسيطها.

كذلك يتلقى ولي الأمر إشعارا فوريا عبر تطبيق (سهل) يفيد بتسجيل الإجازة المرضية في تجربة رقمية متكاملة تعكس دقة التنسيق بين الجهات الحكومية وسهولة الوصول إلى الخدمة.