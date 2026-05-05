ديمة في سنتها الأولى: 100 مليون دولار مبيعات و300 الف مستخدم

مدير ادارة الابتكار والشركات في شركة ديمة بدر الغانم

تُعلن ديمة، أول منصة اشتر الآن وادفع لاحقا من نوعها في الكويت، عن احتفالها بذكراها السنوية الأولى المليئة بالنمو الاستثنائي فخلال اثني عشر شهراً فقط من انطلاقها.

حيث أحدثت ديمة تحولاً جوهرياً في طريقة تعامل المستهلكين الكويتيين والشركات مع مدفوعاتهم اليومية، مُرسِّخةً مكانتها كركيزةً أساسية في المشهد المالي التقني المتنامي في البلاد.

نمو قياسي في العام الأول

وحققت ديمة في عامها الأول مبيعاتٍ إجمالية تجاوزت 100 مليون دولار أمريكي، وهو رقم لافت يعكس الطلب الفوري والمستدام على حلول الدفع المرنة والخالية من الفوائد في السوق الكويتية. وقد تحقق هذا النمو بفضل شبكة واسعة تضم أكثر من 1,000 شريك تجاري محلي ودولي، تمتد عبر قطاعات التجزئة والأزياء والإلكترونيات والمطاعم والسفر وغيرها.

ولا يقل أهميةً عن ذلك المجتمع الذي أرسته ديمة؛ إذ تجاوز عدد مستخدميها المسجلين 300,000 مستخدم، اختاروا طريقةً أذكى وأكثر شفافيةً للدفع. وتؤكد هذه القاعدة المتنامية من العملاء المخلصين أن السوق الكويتي كان مُهيَّأةً لاستقبال حل الدفع المُقسَّط المبني على قيمه واحتياجاته.

ديمة

تصريح مدير الأبتكار و الشراكات – شركة ديمة

وفي هذا الصدد صرح مدير ادارة الابتكار والشركات في شركة ديمة بدر غانم الغانم: «قبل عام، انطلقنا برؤية جريئة: إعادة تشكيل المشهد المالي في الكويت، ومنح الناس حرية الشراء بشروطهم الخاصة ودون أي تنازلات. واليوم، نحتفل ليس فقط بإنجاز تجاري، بل بثقة أكثر من 300,000 عميل اختاروا طريقةً أعدل وأذكى للدفع. مؤكدا إن تجاوز حاجز المئة مليون دولار في عامنا الأول يعكس الإمكانات الهائلة لسوقنا وتفاني فريقنا بأكمله. ويسعدنا أننا أسسنا منصةً تُمكّن الجميع ماليّاً دون اي رسوم مخفية او غرامات .

مشيرا الى ان فريقنا ملتزم بمواصلة الابتكار وتقديم قيمة حقيقية لكل مستخدم وشريك وضع ثقته في ديمة.

مؤكدا بأن هذه النمو الاستثنائي ما كان ليحصل لولا دعم مؤسسات الدولة والجهات الرقابية وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي الذي كان له الدور الابرز تهيئة البيئة المناسبة لمزاولة الاعمال بما يحقق حماية كافة الاطراف بدء بمزود الخدمة مرورا بالتاجر والعميل المستفيد من التسهيلات المالية»

النموذج

يقوم نموذج ديمة للدفع على البساطة والثقة؛ إذ يستطيع العملاء تقسيم أي عملية شراء على دفعتين أو ثلاث أو أربع دفعات متساوية، دون أي ارباح أو رسوم مخفية.

دعم الشركات المحلية والدولية وتمكينها

إلى جانب خدمة المستهلكين، غدت ديمة شريكاً استراتيجياً لنمو الشركات في مختلف أنحاء الكويت. يستفيد التجار المنضمون إلى حلول ديمة من ارتفاع ملحوظ في اكتساب العملاء الجدد، ورفع متوسط قيمة الطلبات، وتعزيز الولاء وكل ذلك دون أي مخاطر مالية إضافية.

ومع انضمام أكثر من 1,000 متجر، تواصل قاعدة التجار نموها بوتيرة متسارعة، لتضم متاحر محلية وعلامات تجارية دولية على حدٍّ سواء.

النظرة المستقبلية

مع دخول ديمة عامها الثاني، تتمحور جهود الشركة حول توطيد شراكاتها مع التجار، وتوسيع قاعدة مستخدميها، وتطوير منصتها لتقديم تجربة أكثر سلاسةً للمستهلكين والشركات على حدٍّ سواء. وتظل ديمة وفيةً لرسالتها التأسيسية: إتاحة الخدمات المالية المرنة والشفافة لكل مستهلك في الكويت من دون ارباح ولا رسوم مخفية.