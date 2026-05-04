أمين الجامعة العربية يدين الهجمات الإيرانية على الإمارات ويطالب بإيقاف فوري للتصعيد

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بشدة اليوم الإثنين العدوان الإيراني على دولة الإمارات العربية المتحدة والذي استهدف منشآت مدنية وناقلة نفطية بالمسيرات والصواريخ.

وقال أبوالغيط في بيان إن هذه الهجمات تعد تصعيدا خطيرا لما تمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لأمن واستقرار المنطقة مشيرا بذلك إلى الاعتداء الذي استهدف ناقلة إماراتية في أثناء عبورها مضيق (هرمز) وكذلك استهداف منشأة نفطية في إمارة (الفجيرة).

وشدد على ضرورة الإيقاف الفوري لكل الأعمال العدوانية التي تستهدف الإمارات أو تهدد حرية الملاحة في مضيق (هرمز) محملا إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال غير المشروعة وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين.

وأكد أبوالغيط أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ معربا عن التضامن الكامل مع دولة الإمارات ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها.