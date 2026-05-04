أمين عام مجلس التعاون يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأثنين عن إدانة مجلس التعاون واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقال البديوي في بيان صحفي إن هذا العمل العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في مجلس التعاون وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف أن استهداف دولة الإمارات العربية المتحدة يعد سلوكا مرفوضا ومدانا بكل المقاييس ويعكس نهجا تصعيديا يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وأكد البديوي تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفه صفا واحدا معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها والحفاظ على سلامة منشآتها الحيوية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإيقاف هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة ووضع حد فوري للتصرفات غير المسؤولة التي تقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.