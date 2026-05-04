الداخلية: ضبط شخصين لقيامهما ببيع إطارات مستعملة على أنها جديدة بعد التلاعب بتاريخ صلاحيتها

في إطار الجهود الرقابية المشتركة، نفذ قطاع مديريات الأمن بالتعاون مع إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك حملة تفتيشية في منطقة الشويخ الصناعية، أسفرت عن ضبط شخصين، إلى جانب عدد من الحاويات المستخدمة في تخزين إطارات مركبات مستعملة تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق، حيث تم العثور على عدد (1200) إطار بمختلف المقاسات.

وتبين من خلال الفحص قيام المتهمين بإعادة تسويق الإطارات المستعملة على أنها جديدة بعد التلاعب بتاريخ صلاحيتها باستخدام مواد مخصصة لذلك، في صورة تعد من صور الغش التجاري وتضليل المستهلكين، فضلاً عما تشكله هذه الممارسات من خطر مباشر على سلامة مرتادي الطريق نتيجة ضعف كفاءة الإطارات وعدم ملاءمتها لظروف القيادة، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث المرورية ويعرض الأرواح والممتلكات للخطر.

وتم تحرير محضر ضبط تحت مسمى حيازة أو بيع إطارات مستعملة). وذلك وفقًا للبند رقم (5) من المادة (16) للقرار الوزاري رقم (216) لسنة 2024، والتحفظ على المتهمين وإحالتهما إلى جهة الاختصاص، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، بما في ذلك الإبعاد عن البلاد.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط المخالفين، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، حفاظًا على سلامة المستهلكين، وتطبيق القانون بكل حزم.