وكيل وزارة الكهرباء: مشاركتنا بمنصة “اصنع في الإمارات” لتعزيز التعاون بمجالات الطاقة الكهربائية والمياه والطاقة المتجددة

وكيل وزارة الكهرباء والماء الدكتور عادل الزامل يتوسط وفد دولة الكويت المشارك في منصة "اصنع في الإمارات 2026" في مركز أدنيك في أبوظبي

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل أن مشاركة وفد الوزارة برئاسته في منصة (اصنع في الإمارات) تأتي حرصا منها على تعزيز أواصر التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة الكهربائية والمياه والطاقة المتجددة بما يدعم توجهات التنمية المستدامة ويواكب التحولات العالمية في قطاع الطاقة.

جاء ذلك في لقاء لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مع الدكتور الزامل خلال ترؤسه وفد دولة الكويت في فعاليات المنصة التي انطلقت اليوم الاثنين في أبوظبي بحضور نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وقال الزامل إن مشاركة الوزارة في هذا الحدث الصناعي البارز تمثل فرصة مهمة للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات التصنيع والطاقة وبحث سبل التعاون مع الجهات المعنية في الإمارات والدول المشاركة بما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

وثمن باسم الوزارة الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في تنظيم هذا الحدث والذي أصبح منصة رائدة تجمع صناع القرار والخبراء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد التزام وزارة الكهرباء والماء بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية بما يسهم في تطوير قطاع الطاقة ودعم الابتكار وتحقيق الاستدامة انسجاما مع رؤية دولة الكويت وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.

وقد انطلقت فعاليات منصة (اصنع في الإمارات 2026) بنسختها الخامسة اليوم الاثنين في مركز أدنيك بأبوظبي تحت شعار (الصناعة المتقدمة.. بنظهر أقوى) بمشاركة وزراء وقادة أعمال ومستثمرين وصناعيين ومبتكرين من المنطقة والعالم وتتمثل مشاركة وفد الكويت في الفعالية بعدد من المسؤولين في قطاعات الأشغال والكهرباء والإسكان.