أمين عام مجلس التعاون: توجيهات قادة دول المجلس تؤكد أهمية الإسراع بتنفيذ المشاريع الخليجية المشتركة

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي خلال اجتماعه مع كبار المسؤولين بالأمانة

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين أن التوجيهات السامية لقادة دول مجلس التعاون خلال اللقاء التشاوري ال (19) أكدت أهمية الإسراع والمضي قدما في تنفيذ عدد من المشاريع الخليجية المشتركة بما يسهم في تعزيز اقتصادات دول المجلس وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات وتعزيز رفاه شعوبها.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان إن ذلك جاء خلال اجتماع البديوي مع كبار المسؤولين بالأمانة والذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وأضاف البيان أنه جرى خلال الاجتماع استعراض مخرجات اللقاء التشاوري ال (19) للمجلس الأعلى لقادة دول المجلس ووضع آليات للمتابعة والتنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء والأمانة العامة.

وأكد البديوي خلال الاجتماع أهمية تكثيف وتعزيز الجهود لتنفيذ هذه المخرجات السامية.