بنك برقان يفوز بجائزة “أفضل بنك للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية” في الكويت من “يوروموني”

تأكيداً لمكانته كشريك موثوق في إدارة الثروات لنخبة العملاء في الكويت، أعلن بنك برقان عن فوزه بجائزة “أفضل بنك للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية في الكويت” ضمن جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2026.

ويأتي هذا التكريم تجسيداً للتطور النوعي في محفظة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وتكريساً لنموذج خدمة العملاء القوي الذي يتبنّاه البنك، جنباً إلى جنب مع استثماراته الاستراتيجية في البنية الرقمية المتطورة المصممة خصيصاً لتلبية تطلعات واحتياجات العملاء ذوي الملاءة المالية العالية.

وتعكس الجائزة استراتيجية بنك برقان الممنهجة نحو ترسيخ علاقاته مع العملاء الحاليين، وكسب ثقتهم لإدارة حصة أكبر من استثماراتهم، مع توسيع نطاق وصولهم إلى فرص استثمارية مبتكرة ومصمّمة خصيصاً لتلبي تطلعاتهم في فئات الأصول التقليدية والبديلة على حد سواء. وقد أشادت “يوروموني” بالنمو القوي الذي حققه البنك في حجم أصول العملاء ذوي الملاءة المالية العالية خلال فترة التقييم، وهو ما يعكس تنامي ثقة العملاء، مدعومةً بآفاق استثمارية عابرة للحدود ينفرد بها البنك، مثل برنامج إعادة التطوير العقاري في ألمانيا، وصندوق التأجير الأوروبي المدعوم بالأصول.

تعقيباً على الجائزة، قال السيد/ مشاري شهاب، مدير عام- الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك برقان: “نعتز بحصولنا على هذا التقدير من “يورموني” التي تُعدّ إحدى أبرز المرجعيات العالمية في قطاع المصارف والأسواق المالية. هذه الجائزة دليل على الثقة المستمرة التي يوليها عملاؤنا، كما تعكس قوة نموذج أعمال بنك برقان في الخدمات المصرفية الخاصة، القائم على بناء علاقات طويلة الأمد، وتقديم استشارات مصمّمة خصيصاً، وفهم عميق لتطلعات أهداف عملائنا المصرفية والاستثمارية”.

وأضاف: “نحن في بنك برقان، مستمرون في الاستثمار بالإمكانات التي تلبي تطلعات عملائنا من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات، بدءاً من الإدارة المتخصصة لعلاقات العملاء والخبرات الاستشارية، وصولاً إلى الحلول الرقمية السلسة وسرعة الوصول إلى السيولة. إن غايتنا هي منح عملائنا تجربة متكاملة لإدارة الثروات، تواكب أهدافهم المالية وتنتقل معهم عبر الأجيال، كل ذلك في إطار من الحصافة والانضباط والنهج الشخصي الذي لطالما ميز تجربة بنك برقان”.

جائزة “أفضل بنك للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية” في الكويت من “يوروموني”

وتُعدّ جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة من أهم برامج التكريم العالمية التي تحتفي بالتميز في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، حيث تصفها “يوروموني” بأنها مرجعاً لقياس الأداء الاستثنائي بين المؤسسات الرائدة دولياً. وفي نتائج عام 2026 في الكويت، حصد بنك برقان لقب “الأفضل لفئة ذوي الملاءة المالية العالية”، تقديراً لقدراته الرقمية المتقدمة، ومستواه الرفيع في خدمة العملاء، وما قدمه من حلول ونماذج استشارية متكاملة صُممت خصيصاً لهذه الفئة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم حلول الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك برقان لتلبية المتطلبات المتنامية لعملائه، وتغطية احتياجاتهم في مجالات الحفاظ وتنمية الثروات، وتنويع المحافظ الاستثمارية، وإدارة السيولة، والتخطيط لتعاقب الأجيال. ومن خلال تعاونه المثمر مع “كامكو إنفست”، يوفر البنك خدمات متخصصة في إدارة المحافظ، والصناديق الاستثمارية، وتقديم استشارات تتوافق مع الأهداف طويلة الأمد لكل عميل ومستوى تقبله للمخاطر.

وفي هذا الإطار، يعمل مستشارو استثمار متخصصون جنباً إلى جنب مع مديري علاقات العملاء لتقديم استراتيجيات مخصصة لتوزيع الأصول، بينما يضمن نهج التخصص في الخدمة إسناد كبار مديري العلاقات لخدمة العملاء ذوي الملاءة المالية العالية، في حين يحظى العملاء الواعدون من فئة الملاءة المالية العالية بدعم خبراء متخصصين.

كما يواصل بنك برقان الارتقاء بمستوى كفاءة العمليات وتحسين سرعة إنجاز المعاملات الائتمانية. وفي هذا الصدد، يوفر برنامج إدارة الثروات، الذي تم تطويره بالتعاون مع “كامكو إنفست” تجربة متكاملة، بدءاً من مراجعة المحافظ الاستثمارية، وصولاً إلى تنفيذ الصفقات، مما يتيح للعملاء تفاعلاً أكثر سلاسة مع مستشاريهم. وبالتوازي مع ذلك، نجح برنامج القروض السريعة (Fast-track) في بنك برقان في تقليص فترات الموافقة من شهر كامل إلى أسبوع أو أسبوعين فقط، مما أدى إلى تسريع توفير السيولة للعملاء مع الالتزام بنهج البنك الحصيف في إدارة الائتمان.

الجدير بالذكر أن هذا التقدير الأخير من “يوروموني” يضاف إلى سجل حافل بالجوائز المرموقة التي نالها بنك برقان عن حلول الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات خلال السنوات القليلة الماضية.

ومن ضمن هذه الإنجازات: ثلاث جوائز من (Global Private Banker) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وجائزة “أفضل خدمات عملاء” ضمن جوائز ميد للتميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، بالإضافة إلى جائزة “التميز والريادة في خدمات إدارة الثروات والائتمان في الكويت” ضمن جوائز الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب لعام 2025.

كما حاز البنك على جائزة تقدير النخبة للجودة الرفيعة من “جيه بي مورغان” للعام 2024، وجائزة “الأعلى نمواً بفئته في البطاقات المميزة في الكويت لعام 2024” من شركة فيزا العالمية، مما يؤكد مجدداً التزام البنك الراسخ بتقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائه المتميزين.