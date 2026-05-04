الطيران المدني: مطار الكويت الدولي آمن وجاهز للتشغيل الكامل فور موافقة الجهات المختصة

مطار الكويت

قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بالتكليف دعيج العتيبي إن مطار الكويت الدولي آمن وجاهز للتشغيل الكامل فور موافقة الجهات المختصة مؤكدا أن أمن وسلامة المسافرين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم يمثلان الأولوية القصوى في جميع العمليات التشغيلية.

وأضاف العتيبي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أن الإجراءات الأمنية المطبقة حاليا تأتي في إطار احترازي لضمان أعلى مستويات الحماية رغم ما قد تسببه من صعوبة لبعض المسافرين مشددا على أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة الجميع وممتلكاتهم.

وفيما يتعلق بالأوضاع التشغيلية أكد أن مطار الكويت الدولي سيعود قريبا إلى ما كان عليه قبل العدوان الإيراني الآثم مع استمرار تطوير الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية.

وأوضح أن حركة المسافرين تشهد تنظيما مستمرا لضمان سهولة الوصول والانسيابية من المواقف إلى مباني المطار مبينا أنه لا يتم حاليا استخدام البوابات المتصلة بالطائرات لأسباب أمنية ويتم نقل الركاب عبر الحافلات مع دراسة إعادة العمل بالنظام السابق قريبا بعد التقييم.

وذكر أنه تم توفير تجهيزات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مثل العربات الكهربائية والمصاعد لتسهيل حركتهم داخل المطار مبينا أن البوابة الرئيسية للمبنى سيتم فتحها خلال الأيام المقبلة بعد استكمال التقييم بالتنسيق مع الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام.

وأفاد بأن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق أعلى درجات السلامة مع استمرار التقييم الأسبوعي للوضع التشغيلي تمهيدا للعودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

ولفت العتيبي إلى أن برج المراقبة الذي يعد من الأحدث عالميا تعرض للاستهداف خلال العدوان الإيراني الغاشم مؤكدا أنه تم توثيق الأضرار المادية بالصوت والصورة والحصول على إدانة رسمية من المنظمة الدولية للطيران المدني.

وأضاف أن الأضرار شملت أيضا بعض الأجهزة الحديثة وأنظمة الرادار إلا أنه تم إصلاحها خلال فترة وجيزة بفضل دعم القيادة السياسية والتعاون بين الجهات المعنية.

وذكر أن سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قام بزيارات ميدانية للاطلاع على الأضرار والاستعدادات وأشاد بمستوى الجاهزية وتطبيق اشتراطات السلامة بالتعاون مع مختلف الجهات بما فيها شركات الطيران الوطنية.

وأوضح أن المنظمة الدولية للطيران المدني أصدرت إدانة رسمية لما تعرض له الطيران المدني في الكويت باعتبارها جهة تابعة للأمم المتحدة مشيرا إلى أن اتفاقية شيكاغو تنص على حماية الطيران المدني من أي أعمال عسكرية أو استهداف.

وقال العتيبي إن الهيئة برئاسة الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح وبجهود العاملين تمكنت من تطبيق الإجراءات الأمنية وإجراءات الطوارئ بنجاح وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام والإدارة العامة للجمارك وكل الجهات ذات الصلة.

وتابع أن هذا الإنجاز يعكس مستوى الجاهزية العالية والتكامل بين مختلف الجهات المعنية مشيدا بكفاءة الفرق الميدانية وسرعة استجابتها في التعامل مع المتطلبات التشغيلية.

وأشاد بدعم وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وحرصه على متابعة الجاهزية والتأكد من توفير الدعم والمساندة بما يعزز من كفاءة الأداء لدى جميع العاملين.

وأكد أن منتسبي الهيئة تمكنوا من إنجاز أعمال الإصلاح والتجهيز في وقت قياسي مثمنا جهودهم وكفاءتهم ومشيدا بدعم الأشقاء في الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية لفتح المطارات أمام الشركات الكويتية.

وأشار العتيبي إلى أن التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الطيران المدني يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي وضمان استمرارية العمليات التشغيلية بكفاءة عالية.

وقال إن القيادة الرشيدة وفرت بنية تحتية متطورة في الكويت تعد من الأفضل على مستوى العالم تشمل مدرجا ثالثا حديثا وبرج مراقبة متقدما وأنظمة رادارية وتقنيات تشغيل حديثة إضافة إلى تجهيزات فنية متقدمة في الملاحة الجوية.

وذكر أن دولة الكويت تتجه خلال السنوات المقبلة لتكون من أكبر الدول المتطورة في مجال الطيران المدني على مستوى الشرق الأوسط في ظل الدعم الحكومي والمشاريع الاستراتيجية.

وأكد أن موقع الكويت الجغرافي يمنحها ميزة تنافسية لتكون مركزا لوجستيا إقليميا خاصة مع مشاريع الربط مع ميناء مبارك الكبير وشبكات النقل المختلفة.

وأشار إلى توجيهات القيادة السياسية بإتاحة فرص أكبر للشباب الكويتي لافتا إلى وجود خطط جارٍ العمل عليها لإنشاء أكاديمية متخصصة تشمل مختلف البرامج بهدف تأهيل أعداد أكبر من الشباب والشابات من الكوادر الوطنية.

وأضاف العتيبي أن الكوادر الوطنية في مطار الكويت وقطاع الطيران المدني تشهد حضورا لافتا من الشباب والشابات الكويتيين الذين يمثلون الركيزة الأساسية لتطور القطاع ودعم خططه المستقبلية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب طاقات بشرية كبيرة في ظل توقعات بنشاط متزايد مؤكدا أهمية تكثيف برامج التدريب والتأهيل ووضع خطط عملية قابلة للتطبيق لاستيعاب هذه الكوادر.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها على أكمل وجه بالتعاون مع جميع الجهات العاملة في المطار لضمان أمن وسلامة المسافرين مبينا أن الأوضاع الحالية مستقرة رغم استمرار التوترات في المنطقة.

ودعا المسافرين إلى الالتزام بالإرشادات وعدم التزاحم أو إغلاق الطرق والتوجه إلى المطار دون مرافقة غير ضرورية مع ضرورة الحضور قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات لضمان انسيابية الإجراءات.

وأوضح العتيبي أن بعض السلوكيات مثل الحجز دون السفر أو التأخر عن الرحلات تؤثر سلبا على شركات الطيران وبقية المسافرين خاصة في ظل زيادة الطلب على السفر لأغراض العلاج أو الدراسة مؤكدا أن المطار يوفر جميع التسهيلات لضمان راحة المسافرين.

وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك حمود الصباح أعلن في 23 أبريل الماضي إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي بعد توقف حركة الطيران مؤقتا واحترازيا منذ 28 فبراير الماضي جراء الأوضاع في المنطقة.

وقال الشيخ حمود الصباح في تصريح آنذاك إن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي تمهيدا للتشغيل الكامل للمطار خلال الفترة المقبلة.

وشمل التشغيل في مرحلته الأولى محطات محددة وفق أولويات تشغيلية تضمن سلامة العمليات مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع وتشغيل الرحلات الجوية تدريجيا بداية من 26 أبريل الماضي برحلات من مبنيي الركاب (تي 4) و(تي 5) لوجهات محددة.