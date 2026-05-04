المجلس البلدي يوافق على اشتراطات ومواصفات أبنية المستشفيات الخاصة بمختلف المناطق

اعضاء المجلس البلدي خلال الجلسة

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على اشتراطات ومواصفات أبنية المستشفيات الخاصة في مختلف المناطق.

واعتمد البلدي الجدول الخاص الذي ينظم آلية أبنية العيادات والمستشفيات الخاصه إذ تم تحديد النسب التجارية لأبنية المستشفيات الخاصة على أن لا تتعدى نسبة 6 في المئة من مساحة القسيمة.

وحدد المجلس ثمانية أنشطة يمكن استغلالها في تلك المستشفيات الخاصة وهي صيدلية ونظارات طبية ومحل زهور ومحل هدايا وملابس أطفال وكافتيريا ومحل حلويات وبيع بالتجزئة.

ووافق على اشتراط البلدية في بناء المستشفيات الخاصة والتقيد بتطبيق الكود الكويتي للتصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

كما وافق المجلس على طلب تخصيص موقع لصالح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتنفيذ مشروع الخدمات اللوجستية وبناء مستودعات متطورة للأمن الغذائي في جنوب الشدادية بمساحة 250 ألف متر مربع تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

ووافق على طلب وزارة الصحة بإعادة تخصيص مبنى معسكر شباب الصليبية والأراضي التابعة والمخصصة سابقا للهيئة العامة للشباب لتستغله (الصحة) كمنشاة صحية لمعالجة مرضى الإدمان.

ورفض تمديد مهلة سنة لتعديل أوضاع أبراج الاتصالات مع بعض التعديلات على جدول اشتراطات أبراج الاتصالات ضمن لائحة البناء.