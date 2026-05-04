سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لبحث ومتابعة إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا اليوم لبحث ومتابعة إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لبحث ومتابعة إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة في الدولة.

ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء بمراجعة الهياكل الحكومية وإعادة تنظيمها بما يسهم في استثمار موارد الدولة ويضمن بناء منظومة إدارية متطورة تتسم بالكفاءة والشفافية والقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.

حضر الاجتماع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز ناصر المرزوق والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد علي الفاضل ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والأمين العام لمجلس الوزراء صالح سليمان الملا.