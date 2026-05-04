التطبيقي: إنجاز أكاديمي بارز لكلية التمريض بنيلها الاعتماد الدولي من مؤسسة “ACEN” الأمريكية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحقيق كلية التمريض بالهيئة إنجازا أكاديميا بارزا بنيلها الاعتماد الدولي من مؤسسة اعتماد برامج التمريض الأمريكية (ACEN) لبرنامجي البكالوريوس والدبلوم بعد اجتيازها بنجاح عملية تقييم دقيقة وشاملة وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال المدير العام للهيئة الدكتور حسن الفجام في بيان صحفي لـ(التطبيقي) اليوم الاثنين إن هذا الاعتماد يمثل ثمرة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز جودة مخرجات التعليم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف الدكتور الفجام أن هذا الإنجاز يجسد التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالي التعليم والتدريب مشيرا إلى حرصها على تعزيز ثقة سوق العمل بكفاءة خريجيها عبر اعتماد برامجها من جهات دولية متخصصة.

وأوضح أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود مستمرة منذ العام 2018 شملت تطوير المناهج الدراسية ورفع كفاءة الكوادر الأكاديمية وتحديث البنية التحتية التعليمية إلى جانب تعزيز بيئة تعليمية محفزة على الابتكار والتميز بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على المنافسة عالميا في القطاع الصحي.

من جانبها قالت عميد كلية التمريض الدكتورة ليلى الشطي وفق البيان إن نيل هذا الاعتماد الدولي يعتبر محطة مفصلية في مسيرة الكلية وتتويجا لسنوات من العمل المؤسسي المنظم مؤكدة الحرص على الالتزام الكامل بمعايير الجودة العالمية وتوفير منظومة تعليمية متكاملة تواكب أحدث التطورات في مجال التمريض.

وأضافت الدكتورة الشطي أن هذا الإنجاز يعزز من مكانة خريجي الكلية ويفتح أمامهم آفاقا أوسع للتميز المهني ويزيد من ثقة جهات التوظيف بكفاءاتهم.

وحسب بيان (التطبيقي) تعتبر كلية التمريض الجهة الوحيدة في البلاد الحاصلة على هذا الاعتماد ومن بين مؤسسات قليلة على مستوى العالم العربي “مما يرسخ مكانة الكويت في مجال التعليم التطبيقي ويؤكد قدرتها على تحقيق معايير الجودة والاعتماد الدولية”.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعتبر مكسبا وطنيا يعكس الدعم الكبير الذي توليه الدولة لقطاع التعليم وحرصها على الارتقاء بمستواه بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة في البلاد. وأكد أن مهنة التمريض إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الصحية لافتا إلى الدور المحوري للكادر التمريضي في تقديم الرعاية الصحية الشاملة وتعزيز جودة الخدمات الطبية.

وذكر أن البلاد تشهد حاجة متزايدة إلى مخرجات تمريضية مؤهلة تواكب التطور المستمر في القطاع الصحي وتلبي متطلبات التوسع في الخدمات الطبية ما يعزز من أهمية الاستثمار في إعداد كوادر وطنية مدربة وفق أعلى المعايير الدولية.