وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفيري مالطا وماليزيا

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح يستقبلان السفير د. جورج سعيد زاميت سفير جمهورية مالطا لدى دولة الكويت

استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سعادة السفير د. جورج سعيد زاميت سفير جمهورية مالطا الصديقة لدى دولة الكويت.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الطيبة التي تربط دولة الكويت وجمهورية مالطا الصديقة وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة وبحث الفرص المتاحة لتوسيع آفاق التعاون بما يدعم مسار العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح يستقبلان السفير علاء الدين محمد نور سفير ماليزيا لدى دولة الكويت

كما استقبل معاليهما سعادة السفير علاء الدين محمد نور سفير ماليزيا الصديقة لدى دولة الكويت.

وتم خلال اللقاء استعراض الروابط التاريخية التي تجمع دولة الكويت وماليزيا الصديقة وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات والتأكيد على الحرص المتبادل على مواصلة التعاون القائم وتطويره بما يعكس متانة العلاقات بين البلدين الصديقين