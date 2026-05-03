الدوري الإسباني: فينيسيوس يقود ريال مدريد للانتصار وإرجاء تتويج برشلونة

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بتسجيل هدف

قاد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد إلى تخطي مضيفه إسبانيول، بتسجيله ثنائية الانتصار 2-0 الأحد ضمن المرحلة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم، فأرجأ بذلك تتويج برشلونة باللقب بعد تقليص الفارق معه إلى 11 نقطة قبل أربع مراحل من نهاية الموسم، علما أن الفريقين يلتقيان في “كلاسيكو” منتظر نهاية الأسبوع المقبل.

وقد تكون نتيجة “كلاسيكو” الكامب نو حاسمة، فإما يُتوّج برشلونة بلقبه التاسع والعشرين، الثاني تواليا وذلك للمرة الأولى منذ 2017-2018 و2018-2019، وإما يحافظ ريال على أمله الضئيل بقلب الطاولة في المراحل الأخيرة وإحراز لقبه السابع والثلاثين في “لا ليغا”.

وأحرز فينيسيوس ثنائيته في الدقيقتين 55 و66.

ورفع ريال رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر برصيد 88، فيما تجمّد رصيد إسبانيول عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

وحقق فريق المدرب ألفارو أربيلوا انتصاره الثاني مقابل تعادلين في المباريات الأربع الأخيرة في “لا ليغا”.

ولعب الإنكليزي ترنت ألكسندر-أرنولد كرة عرضية من الجهة اليمنى، تهيّأت أمام فينيسيوس إثر دربكة داخل منطقة الجزاء، فسدّدها البرازيلي بيمناه من مسافة قريبة، حوّل مسارها المدافع المغربي لإسبانيول عمر الهلالي قليلا قبل أن يردّها القائم الأيمن (8).

ووجّه الحكم خيسوس خيل مانسانو بطاقة حمراء للهلالي، قبل عودته عن قراره والاكتفاء ببطاقة صفراء إثر العودة إلى حكم الفيديو المساعد “في أيه آر” (27).

وتصدّى الحارس الأوكراني لفريق العاصمة أندري لونين ببراعة لرأسية القائد الأوروغوياني لإسبانيول لياندرو كابريرا من مسافة قريبة، وذلك بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى (45+3).

وافتتح فينيسيوس التسجيل بطريقة رائعة، بعدما استلم كرة على الجهة اليسرى وانطلق بها نحو العمق، ثم تبادلها مع المهاجم الشاب غونسالو غارسيا، قبل مراوغته كابريرا وفرناندو كاليرو وإطلاقه تسديدة أرضية بيمناه استقرت في الزاوية اليسرى (55).

وهيّأ الإنكليزي جود بيلينغهام كرة رائعة بالكعب أمام فينيسيوس الذي أطلقها قوية بيمناه من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية العليا اليمنى (66).

الزلزولي يتألق في انتصار بيتيس

وقاد الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي فريقه ريال بيتيس إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، بتسجيله هدفا وصناعة آخر في الانتصار على ريال أوفييدو 3-0.

وأحرز الزلزولي الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة 45، بعدما افتتح الكولومبي كوتشو هرنانديس التسجيل في الدقيقة 22، قبل أن يصنع المغربي الهدف الثالث لهرنانديس بالذات في الدقيقة 58.

ووصل هرنانديس إلى هدفه العاشر في 29 مباراة خاضها مع بيتيس في “لا ليغا” هذا الموسم، في حين بلغت مساهمات الزلزولي الهجومية ثمانية أهداف وتسعة تمريرات حاسمة في 25 مباراة.

ورفع بيتيس بتحقيقه انتصاره الثاني تواليا مقابل ثلاثة تعادلات في آخر خمس مراحل، رصيده إلى 53 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد أوفييدو عند 28 نقطة في المركز الأخير.

وعاد سلتا فيغو إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم تواليا في الدوري، بتخطيه ضيفه إلتشي 3-1.

وأحرز هوغو ألفاريس (14) والمخضرم ياغو أسباس (30) والبديل بورخا إيغليسياس (85) أهداف الفائز، فيما سجّل المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا هدف إلتشي الوحيد (82 من ركلة جزاء).

ورفع سلتا فيغو رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس، محققا انتصاره الأول بعد سقوطه أمام ريال أوفييدو وبرشلونة وفياريال تواليا في المراحل الثلاث الأخيرة من “لا ليغا”.

في المقابل، تجمّد رصيد إلتشي عند 38 نقطة في المركز الرابع عشر، علما أنه تلقى الهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات تواليا، وبات يبتعد بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.

وانقاد خيتافي إلى خسارته الـ16 في الدوري هذا الموسم، بسقوطه أمام ضيفه رايو فايكانو 0-2 بهدفيّ سيرخيو كاميو (38) والبديل الأنغولي راندي نتيكا بعد ثلاث دقائق من دخوله بدلا من كاميو بالذات (73).

ورفع رايو فايكانو رصيده إلى 42 نقطة في المركز الحادي عشر، مقابل 44 نقطة لخيتافي في المركز السابع.