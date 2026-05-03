الدوري الإنكليزي: يونايتد يجدد فوزه على ليفربول وتوتنهام يخرج من مراكز الهبوط

لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بتسجيل هدف

جدّد مانشستر يونايتد فوزه على ضيفه ليفربول 3-2 الأحد في المرحلة 35 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، حاسما عودته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبعد فوزه 2-1 على ملعب أنفيلد ذهابا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فعلها “الشياطين الحمر” مجددا ولأول مرة في الدوري على ملعب أولد ترافورد منذ عام 2022.

ورفع يونايتد رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث، بفارق ست نقاط عن ليفربول الرابع.

في المقابل، تلقى ليفربول الذي غاب عنه المصري محمد صلاح بسبب الإصابة، خسارته الأولى في الدوري بعد ثلاثة انتصارات، والـ11 في موسم متقلّب فشل فيه بالدفاع عن اللقب.

قال صاحب هدف الفوز ليونايتد كوبي ماينو الذي لم ينل وقتا كافيا مع المدرب السابق البرتغالي روبن أموريم، لكنه جدد عقده هذا الأسبوع تحت قيادة المدرب الموقت مايكل كاريك “لقد لعب (كاريك) دورا كبيرا في ذلك”.

وأضاف “تريد أن تقاتل من أجله، وأن تموت من أجله في الملعب”.

ولم ينتظر البرازيلي ماتيوس كونيا أكثر من ست دقائق لافتتاح التسجيل لأصحاب الضيافة بتسديدة من داخل المنطقة، تغيّر مسارها بعد أن ارتطمت بالأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر وخادعت الحارس فريديريك وودمان (6).

سُرعان ما أضاف بنيامين شيشكو الثاني، حين لعب له البرتغالي برونو فرنانديش كرة حاول وودمان إبعادها لكن الكرة تهادت أمام المهاجم التشيكي الذي أوعدها الشباك بفخذه؛ واعترض لاعبو ليفربول على الهدف بحجة وجود لمسة يد على شيشكو، لكن حكم الفيديو المساعد “في أيه آر” أكّد صحة قرار الحكم الرئيس (14).

ولم يتمكن المهاجم التشيكي من إكمال اللقاء بسبب الإصابة، فاستبُدل بين الشوطين بالعاجي أماد ديالو (46) الذي أخطأ فور دخوله بتمريرة انطلق على إثرها المجري دومينيك سوبوسلاي مسجلا هدف تقليص الفارق بمجهود شخصي (47).

وتكرر المشهد بخطأ جديد بالتمرير، هذه المرة من الحارس البلجيكي سينه لامينتس الذي لعب الكرة مباشرة نحو ماك أليستر، مررها بدوره إلى سوبوسلاي الذي لعبها إلى الهولندي كودي خاكبو مدركا التعادل (56).

واستمر انقلاب الحال وكاد ليفربول يسجل الثالث، مرة عبر المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك (64) وأخرى عبر مواطنه راين غرافنبرخ (70)، في حين جرّب البرازيلي كازيميرو من الجانب الآخر من دون فائدة (72).

وفعلها كوبي ماينو مسجلا الثالث ليونايتد بتسديدة أرضية قوية من على مشارف المنطقة إلى يمين وودمان الذي تسمّر في مكانه مراقبا الكرة تدخل مرماه (77).

توتنهام يتنفّس الصعداء

وتنفّس توتنهام الصعداء وابتعد عن أقرب مركز مهدد بالهبوط بنقطة، بعد فوزه غير المتوقّع على مضيفه أستون فيلا 2-1.

ورفع توتنهام رصيده إلى 37 نقطة متقدما على وست هام بنقطة واحدة في ثاني انتصار له تواليا.

وتقدم الضيوف بهدفين في أول 25 دقيقة، عبر كونور غالاغر (12) والبرازيلي ريتشارليسون (25) أمام فيلا الذي سجل له البديل الأرجنتيني إيميليانو بوينديا (90+6)، لكنه لا يزال يبتعد بست نقاط عن بورنموث السادس في طريقه إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

بالاس يواصل نزيف النقاط وبورنموث يتقدّم

وواصل كريستال بالاس نزيف النقاط المحلي بخسارته أمام مضيفه بورنموث 0-3.

ولم يجمع بالاس سوى نقطة واحدة في مبارياته الثلاث الأخيرة ضمن الـ”بريميرليغ”، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الخامس عشر بـ43 نقطة، في ظل تركيزه على مشاركته القارية في مسابقة كونفرنس ليغ.

ويتقدّم فريق المدرب النمسوي أوليفر غلاسنر على شاختار دانتسييك الأوكراني 3-1 في ذهاب نصف النهائي، قبل استضافته إيابا الخميس المقبل.

وبدا بالاس في طريقه إلى خسارة جديدة في الدوري عندما تأخر بهدفين في الشوط الأول، الأول سجله الكولومبي جيفرسون ليرما بالخطأ في مرماه أثناء محاولته إبعاد كرة نُفذّت من ركنية، حاول حارس المرمى دين هندرسون إبعادها لكنها تخطت خط المرمى (10).

وتلقى الضيوف هدفا ثانيا من ركلة جزاء نفذها الفرنسي إيلي جونيور كروبي (32) الذي سجل هدفه الـ12 في الدوري هذا الموسم.

وأنهى البرازيلي ريان أي أمل لبالاس بالعودة بالثالث بتسديدة قريبة إثر تمريرة البديل الويلزي دافيد بروكس (77).

ورفع بورنموث رصيده إلى 52 نقطة معززا حظوظه بمشاركة قارية، إذ بات يتقدم على برنتفورد السابع بنقطة.