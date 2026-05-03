هيئة الصناعة الكويتية تدعو المنشآت الصناعية إلى الالتزام بإيقاف العمل خلال ساعات الذورة

الهيئة العامة للصناعة

دعت الهيئة العامة للصناعة الكويتية أصحاب المنشآت الصناعية إلى الالتزام بإيقاف العمل خلال ساعات الذروة التي حددتها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة (11 صباحا – 5 مساء كحد أقصى) اعتبارا من 15 مايو الجاري إلى 15 سبتمبر المقبل دعما لجهود الدولة في استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة.

وأوضحت هيئة الصناعة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو تعزيز مفاهيم الاستهلاك الرشيد للكهرباء والماء تحقيقا للتنمية المستدامة.

وأضافت أن ذلك يأتي أيضا في ضوء زيادة الأحمال الكهربائية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الجميع.

وأشارت إلى السماح بالعمل في الفترة المسائية بعد ساعات العمل المعتادة (للمنشآت التي تعمل بنظام الوردية الواحدة أو الورديتين) لافتة إلى التعاون مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.