جامعة الكويت تعلن مواعيد التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الـ12

جامعة الكويت

أعلنت جامعة الكويت ممثلة بمكتب مساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية للتقييم والقياس عن مواعيد التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف ال12 في مدينة صباح السالم الجامعية.

وذكرت الجامعة في بيان اليوم الاحد أن مواعيد الاختبار الوطني الموحد سيعقد أيام السبت 23 مايو الحالي و6 و 13 يونيو المقبل ويشمل اختبارات الفرصة الثالثة والاختبار المؤجل لطلبة 4 أبريل الماضي بسبب الأوضاع بالبلاد.

وأوضحت أنه سيسمح للطلبة المؤجل اختبارهم التسجيل اعتبارا من يوم غد الاثنين عند الساعة العاشرة صباحا دون دفع رسوم إضافية فيما يفتح باب التسجيل للطلبة الكويتيين الراغبين بالتقدم لاختبارات القدرات للفرصة الثالثة اعتبارا من يوم الخميس 7 مايو الحالي الساعة العاشرة صباحا وحتى نفاد المقاعد.

وأضافت أن التسجيل سيفتح لجميع الفئات من 11 مايو الحالي وحتى نفاد المقاعد داعية الراغبين في التقدم من طلبة الصف ال12 أو ما يعادلهم وخريجي الثانوية العامة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني https://portal.ku.edu.kw/placement.

وأكدت الجامعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تنظيم إجراءات القبول ورفع كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة بما يجسد ركائز استراتيجيتها في الجودة والاستدامة داعية الطلبة إلى متابعة المستجدات والتعليمات عبر البريد الإلكتروني cem.meas@ku.edu.kw والموقع الإلكتروني https://cem.ku.edu.kw.