تركيا تعلن تعليق حركة الملاحة البحرية في مضيق “البوسفور” بعد تعطل سفينة شحن

مضيق البوسفور

قالت المديرية العامة لسلامة السواحل في تركيا مساء اليوم الأحد إن حركة السفن في مضيق (البوسفور) توقفت في كلا الاتجاهين بصفة مؤقتة بسبب عطل في محرك سفينة شحن.

وأفادت المديرية العامة في بيان بأن سفينة الشحن الجافة “زالترون” التي يبلغ طولها 185 مترا والتي كانت تبحر من مصر إلى روسيا تعرضت لعطل في المحرك قبالة (كوروتشيشمه) على ساحل البوسفور”.

وأوضح البيان أنه تم إرسال قاطرات على الفور إلى موقع تعطل السفينة لتقديم المساعدة اللازمة.

ويعد مضيق (البوسفور) أحد أهم الممرات الملاحية في العالم حيث يربط بين البحر الأسود والبحر المتوسط وأي تعطيل لحركة الملاحة فيه يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية.