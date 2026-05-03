الشرطة البريطانية: قتيلان و3 مصابين في انفجار منزل بمدينة بريستول

الشرطة البريطانية

قالت الشرطة البريطانية اليوم الأحد إن شخصين لقيا حتفهما إثر انفجار وقع في منزل بمدينة بريستول بجنوب إنجلترا، مشيرة إلى أن الواقعة مثيرة للريبة.

وأضافت أن ثلاثة أصيبوا بجروح طفيفة بينهم طفل.

ووصفت الشرطة الواقعة بأنها كبيرة، لكنها أكدت أنها لا تشتبه في أنها إرهابية. ووصفها لاحقا مات إيبس مدير شرطة أفون وسومرست بأنها حادث يتعلق بأمور عائلية.

وقالت الشرطة في بيان إن ضباطا يجرون تحقيقات في عقار في بريستول له صلة بالانفجار.

وأوضحت أن التحقيقات لا تزال في مرحلة مبكرة، لكن السلطات لا تبحث في الوقت الحالي عن أي شخص آخر له صلة بالانفجار.

واستبعدت الشرطة وقوع أضرار كبيرة بممتلكات أخرى.