لجنة إسكان المرأة تدعو المواطنات المستفيدات من المساكن المؤجرة المقيدة لدى “السكنية” تحديث بياناتهن

دعت لجنة شؤون اسكان المرأة جميع طلبات المساكن المؤجرة للمواطنات والمقيدة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتحديث بياناتهن مع احضار المستندات المطلوبة وذلك من اليوم الأحد 3 مايو الجاري حتى الخميس 2 يوليو 2026.

وذكرت المؤسسة في بيان صحفي أن عملية التحديث ستكون في إدارة خدمة المواطن بالمؤسسة خلال الفترتين المسائية والصباحية بالمبنى الرئيسي والفترة الصباحية فقط بالمراكز الخارجية (برج التحرير والجهراء القرين و الأفنيوز).

وأضافت أن المستندات المطلوبة تشمل صورة البطاقة المدنية لصاحبة العلاقة وصورة شهادة الجنسية لصاحبة العلاقة وصورة عقد الزواج للمتزوجة وشهادة الطلاق للمطلقة وشهادة وفاة الزوج للأرملة وشهادات دراسية للأبناء عن آخر سنتين دراسيتين.

وبينت أن المستندات المطلوبة تشمل أيضا شهادة من الإدارة العامة للمنافذ عن آخر ثلاث سنوات (2023/2024/2025) وشهادة من إدارة التسجيل العقاري بشأن الملكية العقارية لصاحبة العلاقة والزوج وشهادة من إدارة السجل التجاري لصاحبة العلاقة وأفراد أسرتها وشهادة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إذا كان أحد أفراد الأسرة معاقا إعاقة شديدة أو متوسطة و شهادة راتب أو شهادة من التأمينات الاجتماعية أو شهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية.