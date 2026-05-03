وزير النفط يجدد التأكيد على التزام الكويت للعمل بانسجام داخل “أوبك” و”أوبك+” لتوازن السوق

جدد وزير النفط طارق الرومي اليوم الأحد التزام دولة الكويت بالعمل داخل (أوبك) و(أوبك بلس) بانسجام وتناغم وفق روح المسؤولية الجماعية والحوار البناء والتنسيق بهدف توازن السوق النفطية.

جاء ذلك في تصريح للوزير الرومي نقله بيان صادر عن (النفط) عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك باجتماع الدول المشاركة في اتفاق التخارج من الخفض الطوعي للانتاج الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكد الرومي أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الشهرية لمستجدات السوق النفطية وبما يسهم في تعزيز أمن الإمدادات.

وأوضح أن الاجتماع يأتي استكمالا لتنفيذ قرار التخارج من اتفاق الخفض الطوعي ورفع إجمالي الإنتاج وذلك في إطار النهج المتدرج والمتوازن وفق احتياجات السوق النفطية إذ ستكون مقدار الزيادة 188 آلاف برميل يوميا لشهر يونيو 2026 لافتا إلى أن انتاج دولة الكويت لشهر يونيو 2026 سيصل إلى 628ر2 مليون برميل يوميا.

وشدد على أن دولة الكويت باعتبارها عضوا مؤسسا في منظمة أوبك تؤكد بكل ثبات وحزم التزامها في ترسيخ مبادئ التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة داخل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وكذلك تحالف دول إعلان التعاون (أوبك بلس) البالغ عددها حاليا 21 دولة إذ يمثلان الإطاران الأساسيان لاستقرار سوق النفط العالمية.

ونوه بالدور الاستراتيجي لمنظمة (أوبك) في المحافظة على مصالح الدول المنتجة واستقرار السوق النفطية وترسيخ حوار متوازن مع الدول المستهلكة مبينا أن قدرة المنظمة ونجاحها في المحافظة على توازن السوق العالمية ومواكبة نمو الاقتصاد العالمي.

وضم وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع إضافة للوزير الرومي محافظ دولة الكويت لدى منظمة أوبك محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة أوبك الشيخ عبد الله صباح سالم الحمود الصباح.