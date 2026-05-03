دولة الكويت تعرب عن دعمها الكامل للاجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين لحماية أمنها

أعربت وزارة الخارجية اليوم الأحد عن دعم دولة الكويت الكامل للاجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها وصون سيادتها ومكتسباتها الوطنية في مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة.

وأكدت (الخارجية) في بيان لها أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشددة على وقوف دولة الكويت صفا واحدا مع مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها أو التدخل في شؤونها الداخلية ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.