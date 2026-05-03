وزير التعليم العالي يبحث مع السفير البريطاني فرص توسيع برامج الابتعاث للطلبة الكويتيين

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال مع سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى دولة الكويت قدسي رشيد

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال اليوم الأحد مع سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى دولة الكويت قدسي رشيد فرص توسيع برامج الابتعاث للطلبة الكويتيين إلى الجامعات البريطانية.

وأكد الوزير الجلال في تصريح صحفي على أهمية تعزيز التعاون مع الجامعات البريطانية المرموقة لما تتمتع به من سمعة أكاديمية عالمية مشيرا إلى حرص الوزارة على تنويع وجهات الابتعاث بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل وأولويات الدولة.

وأوضح أن اللقاء تناول سبل تطوير الشراكات الأكاديمية وتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى دعم البرامج المشتركة وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية في البلدين.

من جانبه أعرب السفير البريطاني في تصريح مماثل عن تقديره لمستوى التعاون القائم بين البلدين مؤكدا استعداد المملكة المتحدة لتعزيز الشراكات التعليمية ودعم الطلبة الكويتيين وتوسيع مجالات التعاون في البحث العلمي والابتكار.

وحضر اللقاء وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور بدر البصيري والوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية الدكتور فيصل العدواني ونائب السفير البريطاني ستيوارت سامرز والسكرتيرة الثانية بالسفارة ناجينا أختار ومدير المجلس الثقافي البريطاني توني سكينر.