أوبك: 7 دول تتفق على رفع الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا بدءا من يونيو المقبل

منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)

قررت الدول السبع الأعضاء في تحالف (أوبك +) وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان اليوم الأحد رفع إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا بدءا من شهر يونيو المقبل وذلك في إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار سوق النفط.

وذكرت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أن ذلك جاء خلال اجتماع افتراضي عقدته هذه الدول السبع الأعضاء في تحالف (أوبك +) لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها.

وأضافت أنه “في إطار التزام هذه الدول السبع الجماعي بدعم استقرار سوق النفط قررت رفع الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا عن إجمالي التعديلات الطوعية الإضافية التي أعلن عنها في أبريل عام 2023”.

وأوضحت (أوبك) أنه يمكن إعادة التخفيضات الطوعية الإضافية التي أعلن عنها في أبريل عام 2023 جزئيا أو كليا وذلك تبعا لتطورات أوضاع السوق وبشكل تدريجي.

ولفتت إلى أن الدول السبع المشاركة في تحالف (أوبك +) ستواصل مراقبة وتقييم أوضاع السوق عن كثب وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق مؤكدة أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة أو إيقاف أو إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج.

وجددت (أوبك) التزام الدول السبع الجماعي بتحقيق التوافق الكامل مع إعلان التعاون بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج التي ستراقبها اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة كما أكدت عزمها التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير 2024.

وستعقد الدول السبع المشاركة في تحالف (أوبك +) اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق والتوافق والتعويض.