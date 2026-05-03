وزيرة الشؤون تتفقد قطاعات الوزارة تزامنا مع عودة الدوام بنسبة 100%

وزيرة الشؤون الدكتورة أمثال الحويلة مع عدد من مسؤولي الوزارة خلال الجولة التفقدية

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد بجولة تفقدية في إدارات الوزارة وقطاعاتها للاطلاع على سير العمل ومتابعة الجاهزية تزامنا مع أول يوم لعودة الدوام بقوة العمل الكاملة بنسبة 100 في المئة.

وأكدت الدكتورة الحويلة في تصريح صحفي خلال الجولة أهمية المرحلة الحالية التي تتطلب تكاتف الجهود ورفع كفاءة الأداء لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين لافتة إلى أهمية الالتزام والانضباط الوظيفي وآليات العمل المعتمدة.

وشددت على ضرورة الالتزام بساعات العمل الرسمية وتعزيز بيئة العمل الإيجابية إلى جانب الاستمرار في تطوير الأنظمة والإجراءات بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأوضحت أنها استمعت خلال الجولة إلى شرح من القياديين حول آليات العمل وخطط التطوير موجهة بضرورة تسريع إنجاز المعاملات وتذليل العقبات أمام المراجعين بما يسهم في تحسين جودة الخدمات.

وأعربت الدكتورة الحويلة عن تقديرها لجهود العاملين في الوزارة مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والتطوير بما يعزز جودة خدمات الوزارة ويرفع مستوى رضا المستفيدين.