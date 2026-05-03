معهد الأبحاث يحصل على براءة اختراع أمريكية لتطويره نظاما لمعالجة مياه الصرف الصحي

معهد الكويت للأبحاث العلمية

أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية حصول مركز أبحاث المياه التابع له على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي لتطويره نظاما هجينا مبتكرا يجمع بين تقنية التقطير الشمسي والمفاعل الحيوي الغشائي اللاهوائي لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وقال المعهد في بيان صحفي اليوم الأحد إن هذا الاختراع الذي سجل باسم الباحث الدكتور محمد المنتصر أحمد يأتي لمواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه العذبة في البلاد وتلبية الحاجة لحلول متقدمة تواكب التوجهات العالمية نحو استرداد الموارد وتحقيق كفاءة الطاقة.

وأوضح أن النظام يعمل على تحسين خصائص مياه الصرف قبل معالجتها بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل استهلاك الطاقة مشيرا إلى أن دمج التقطير الشمسي يتيح الاستفادة من الطاقة الشمسية لاستعادة جزء من المياه وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وأضاف أن الابتكار يتضمن تطويرا في نظام التوصيل يهدف إلى إطالة العمر التشغيلي للأغشية مما يخفض التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ كما يتيح استغلال الغاز الحيوي الناتج كمصدر بديل للطاقة وإنتاج حمأة عضوية عالية الجودة لتحسين التربة ودعم مشاريع التخضير.

وأكد المعهد أن هذا الابتكار يمثل إضافة نوعية تفتح المجال لتحقيق معالجة عالية الكفاءة ببصمة طاقية منخفضة قد تصل إلى الصفر فضلا عن إنتاج مياه ذات جودة عالية قابلة للاستخدام في مختلف الأغراض.

وبين أنه سيتم تطوير هذه التقنية واختبارها من خلال مشروع بحثي بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تمهيدا لتطبيقها على نطاق أوسع بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية.